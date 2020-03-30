«Разжигать тревоги – преступление»: Шепелев призвал говорить правду о коронавирусе

Многие поклонники Дмитрия Шепелева с нетерпением ждали, куда все-таки выйдет известный телеведущий работать после того, как покинул шоу «На самом деле». Однако жизнь решила внести свои коррективы в планы телезвезды.

Вместо блеска на экранах ТВ, Дмитрий в настоящий момент пропадает вместе со своей семьей и собаками в Ярославской области, поблизости Плещеева озера. Здесь он решил пережить тяжелый эпидемиологический период. Как и многие селебрити, на которых неожиданно свалились спокойные будни в самоизоляции, Дмитрий стал больше философствовать, делясь своими размышлениями с пользователями Сети. И, конечно же, темой номер один для Шепелева стал коронавирус.

«У меня вызывают уважение и восхищение публичные персоны, которые не скрывают, что подхватили злополучный вирус и открыто рассказывают, как переживают болезнь. Говорят прямо, что это не страшней гриппа, а все остальное — паника, сущая истерика, которая, как известно, сильнее здравого смысла. В России вообще с откровенными признаниями о состоянии здоровья дело обстоит туго. От этого ценнее эти заявления, прямо на вес золота. Это и есть ответственность публичных людей перед своим окружением. Разжигать тревоги – преступление. Говорить правду — большое мужество. Будьте здоровы», — написал он в личном блоге.

Отметим, что в числе тех, кто откровенно рассказал о своем состоянии оказался Игорь Николаев, его с тревожными симптомами увезли в специализированную клинику в Москве. К счастью, выяснилось, что диагноз COVID-19 у него не подтвердился.

Ранее мы писали об Андрее Разине, который тоже решил сбежать из столицы в период пандемии. Приют и спасение он нашел в компании алтайских староверов. Продюсер в свободное время ходит на охоту и рыбалку.