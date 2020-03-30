«В Нью-Йорк ввели национальную гвардию»: Дарья Повереннова рассказала, что творится в США

Актриса Дарья Повереннова рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, что творится в Америке и странах Европы в период пандемии коронавируса. Она активно общается со своими подругами.

«У меня три подруги. Одна живет в Италии, другая в испанской Барселоне, третья в Нью-Йорке. Сначала все относились к этому ха-ха, хи-хи. Выйдем на улицу, не выйдем, когда узнали о вспышке в Милане. Они там реально были в такой панике и ужасе, когда все закрылось. Они могут отойти только на двести метров от дома. Больше никуда. А в Испании подруга не может даже выйти во двор. Она может находиться только на балконе». Дарья Повереннова

По словам звезды, именно от россиян сейчас зависит распространение коронавируса. «Сумеем ли мы пройти эту фазу мягко, чтобы не было ядерного взрыва. Все зависит от людей. Прислушаются ли они, чтобы оставаться дома или нет», — сказала она.

больше по теме Дарья Повереннова на карантине стала играть на пианино и учить английский язык По словам актрисы, необходимо изменить отношение к этой непростой ситуации.

Как отметила актриса, в Нью-Йорке ее подруга совершенно обалдевшая. «В город ввели национальную гвардию, потому что может начаться настоящее мародерство. Ситуация очень опасная. Относиться к этому, что мы русские нас пронесет нельзя ни в коем случае. Не надо паники, конечно, но осознанность должна быть очень большая. Особенно в эту неделю, когда надо сидеть дома. Выходить надо только в крайней надобности. Запереть своих стариков и помогать им. Я маму заперла дома. У нас был скандал. Я ей сказала, что она не понимает, насколько это все серьезно. Благо есть дочка, которая заказывает ей еду. Ну и я по возможности привожу», — заявила Дарья Повереннова.