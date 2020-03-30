Денис Клявер заявил, что пандемия собьет спесь с некоторых российских артистов

Музыкант Денис Клявер в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что в обществе после пандемии произойдет переоценка ценностей. Как известно, многие артисты сейчас лишены возможности зарабатывать. Все концертные залы не работают, выступления отменены.

«Вся спесь у некоторых российских артистов уходит. У кризиса тоже есть положительные стороны. Люди начнут понимать, что такое врач с зарплатой в 20 тысяч рублей и какая-нибудь псевдо величина, у которой заработки – миллионы. Но в такой ситуации – этот богатый человек никто, а этот спасает реальные жизни. Вирусолог же один европейский сказала: «Почему у меня зарплата две тысячи евро, а у Роналдо миллионы? Вот пусть вас Роналдо и спасает». Кризис в этой ситуации немножечко выравнивает позиции. Показывает, кто есть кто и кто действительно важен».

Денис Клявер

Сам Клявер также почти все время находится дома. При этом он занимается спортом. «У меня спортзал и студия в доме — первостепенные вещи. Есть возможность позаниматься», — добавил он.

А вот актриса Любовь Толкалина отметила, что у нее дома нет спортзала. «Я просто бегаю в парке», — скромно сказала она.