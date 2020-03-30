«Мы понесли огромные убытки»: Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов

Певица Виктория Макарская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что они с мужем Антоном из-за отмены апрельских концертов потеряли большие суммы.

«Мы никогда с мужем не создавали подушку безопасности. Мы всегда вкладываем деньги в проекты. Скажем последние три года Антон отказался от киносъемок. Мы все вкладывали в наш живой концерт. В апреле должны были пройти выступления. Сейчас понесли огромные убытки. Аренда зала, к примеру, стоила нам полтора миллиона рублей. Нам предлагают даты и петь осенью, но как будут развиваться события неизвестно. Я сейчас думаю переехать жить в деревню – обзавестись хозяйством. Мы, кроме пения, ничего делать, к сожалению, не умеем. Я серьезно говорю. Все должны понять, что мир не будет прежним». Виктория Макарская

Актер Алексей Кравченко также посетовал, что остался без работы. «Съемки перенеслись, театр закрыт. Я думаю, что какой-то минимум будет оплачен во всех театрах, но это небольшие деньги», — сказал он.

Актриса Анастасия Макеева напомнила, что, к примеру, она служит в театре на контрактной основе, поэтому не получит ни рубля. «У меня, конечно, есть небольшая подушка безопасности, определенные сбережения. Все познается в сравнении. Я считаю, что прокормить мы, конечно, друг друга прокормим. У всех есть родственники, друзья, соседи. Я не поверю, что матери с пятью детьми кто-нибудь не принесет килограмм гречки или риса. Блокаду Ленинграда пережили, а тут что мы все от вируса умрем. В Ленинграде еды не было, а сейчас еда есть», — заявила она.