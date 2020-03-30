«Наживаться на горе людей — чудовищно»: Кудрявцева осудила звезд, продающих маски

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ осудила звезд, которые зарабатывают на продаже медицинских масок в период пандемии. Ранее прошла информация, что певица Анна Седокова выпускает дизайнерские маски и продает за две тысячи рублей. Дизайнер Белла Потемкина просит за них три тысячи, а певица Кети Топурия — полторы. Правда, стоит отметить, что некоторые звезды отдают заработанные деньги на благотворительность.

«Я вчера была в аптеке, но мне сказали, что масок нет. Их разбирают очень быстро. У меня есть маски, я их раздаю своим знакомым. Маска — она одноразовая. То, что продают звезды — это артобъект какой-то. Наживаться на горе людей – чудовищно». Лера Кудрявцева

Актриса Анастасия Макеева добавила, что у нее есть подруга, у которой своя мастерская по пошиву индивидуальной обуви на заказ. «Она тоже стала шить маски. Но она, в отличие от наших коллег, раздает их бесплатно. Мне кажется, что продавать маски по полторы-три тысячи — это очень круто. Но это совсем не тот повод, где надо делать деньги», — заметила звезда.

Актриса Любовь Толкалина отметила, что она вообще не ходит в маске, потому что не контактирует с людьми, находящимися в группе риска. «Я живу одна. Моя семья живет в разных местах. Сейчас каждый должен задуматься о себе. Я думаю, что такие вещи еще долго будут модными. Ведь это же не маска, которая может спасти вас от вируса. Это артобъект. Это немножечко другое», — заявила она.