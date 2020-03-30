«Оставайтесь дома»: Харламов, Стоянов, Борисов и другие ведущие объединились против коронавируса

Впервые в истории телевидения, различные телеканалы объединились в единой цели. Выбрав по одному представителю от компании, они призвали людей в специальном ролике соблюдать режим самоизоляции.

«Оставайтесь дома!» — сказали россиянам Гарик Харламов, Юрий Стоянов, Сергей Светлаков, Дмитрий Борисов, Дмитрий Губерниев и другие.

В акции приняли участие телеканалы: Первый канал, «Россия 1», ТНТ, СТС, «Че», «Домашний», «Пятница», НТВ, «2х2», «Культура», «Матч ТВ», «ТВ 3», «Россия 24», СТС Kids, СТС Love, ТНТ4.

Самый удивительный момент состоит в том, что ведущие призывали смотреть программы друг друга, забыв про конкурентную борьбу и личное самовыражение.