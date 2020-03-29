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«Отец никого не впускает и не выпускает»: сын Газманова рассказал, чем занят певец на карантине

По словам Родиона, он делится с родителем последними новостями.

«Отец никого не впускает и не выпускает»: сын Газманова рассказал, чем занят певец на карантине
Сын Газманова рассказал о жизни отца на карантине/http://globallookpress.com/

Сын музыканта Олега Газманова Родион в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его отец ушел на полную самоизоляцию из-за пандемии. Дело в том, что исполнитель был на юбилее Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого, и контактировал с артистом Львом Лещенко.

«Он сейчас находится на жестком карантине. Отец никого не впускает и не выпускает. Выдерживает полную изоляцию. Мы с братом единственные представители семьи, которые имеют хоть какие-то контакты с внешним миром. Я рассказываю отцу о последних новостях. Присылаю ссылки. На вашу программу, кстати, тоже прислал».

Родион Газманов

Заботится о здоровье своей матери и телеведущая Лера Кудрявцева. Сейчас она ждет результата теста на коронавирус, потому что также была на празднике, где присутствовал Лещенко.

«Мама от меня уже начинает выть. Я ей через интернет-магазин всю еду заказываю. Она мне говорит: «Лера, я все поняла. Не дождёшься». У меня все на самоизоляции. У нас сейчас уникальная возможность побыть со своими детьми, посмотреть фильмы. Для меня выходные всегда счастье. Можно читать книги, изучать языки, разобрать шкафы, вымести все из уголков», — заявила Лера Кудрявцева.

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