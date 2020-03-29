«Понимаю, что в группе риска»: Познер находится на самоизоляции из-за коронавируса

По словам телеведущего, он прекрасно понимает, что все это не шутки.

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал по телефону, как он самоизолировался из-за коронавируса на даче.

«Я уже дней десять на самоизоляции. Отдаю себе отчет, что это не шутки. Я внимательно читаю, что пишут. Понимаю, что нахожусь в группе риска. Я не хочу рисковать без необходимости. Дома мне хорошо. Авгиевы конюшни сейчас хоть разобрал. Общаюсь с женой больше, чем обычно». Владимир Познер

По словам 85-летнего телеведущего, он смотрит сериалы и много читает. «Прочитал, например, трагедию «Орестея». Есть люди, которые помогают сейчас с продуктами. У меня есть запас. На всякий случай. Не верю, что наступит момент, что не сможем ничего покупать. Но, как говорится, береженого бог бережет. С родными общаюсь регулярно. Они живут в Берлине. У них все страшно. Они напуганы. В Германии много заболевших и умерших. Дочь за мужа, к примеру, беспокоится, который старше ее. Там есть, конечно, идиоты, которые устраивают пати. Типа мы вируса не боимся, нас не напугаешь. Полиция их разгоняет. Применяют меры против них. Пока что у нас не так, как у них. Вирус – неконтролируемая нами штука. Это опасная вещь», — заявил Познер.

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Добавим, что 1 апреля у Владимира Познера день рождения. «Может откроем дома бутылку хорошего вина с женой. Но точно не будет празднества. 86-летие запомнится мне надолго», — добавил телеведущий.