С понедельника в Москве вводят режим всеобщей самоизоляции

Коронавирус продолжает распространяться по России и чтобы максимально сдержать эпидемию вводятся новые меры, которые прежде всего касаются жителей столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге опубликовал дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, которые пока будут касаться Москвы и Подмосковья.

Теперь жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, которая составляет не менее полутора метров. Есть лишь одно исключение из правил и это поездки на такси.

Также абсолютно все организации и предприятия должны обеспечить условия для социального дистанцирования, сделать специальные разметки или установить специальный режим посещения.

Крайне важно — граждане не должны покидать дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, если есть прямая угроза жизни и здоровью, если вам нужно добраться до места работы и обратно, для похода в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и в салон связи. Также все еще можно выгуливать домашних животных, но на расстоянии не более 100 метров от дома. Выносить мусор тоже разрешается.

Выход из дома по любым другим причинам будет разрешен только по спецпропускам.

Сергей Собянин также заметил, что домашний режим не ограничивает ваши права приезжать в город или уезжать из Москвы, речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по столице.

Всем гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предотвратить распространение инфекции, противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно.

Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.