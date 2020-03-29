С понедельника в Москве вводят режим всеобщей самоизоляции

Коронавирус продолжает распространяться по России и чтобы максимально сдержать эпидемию вводятся новые меры, которые прежде всего касаются жителей столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге опубликовал дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, которые пока будут касаться Москвы и Подмосковья.
- Теперь жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, которая составляет не менее полутора метров. Есть лишь одно исключение из правил и это поездки на такси.
- Также абсолютно все организации и предприятия должны обеспечить условия для социального дистанцирования, сделать специальные разметки или установить специальный режим посещения.
- Крайне важно — граждане не должны покидать дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, если есть прямая угроза жизни и здоровью, если вам нужно добраться до места работы и обратно, для похода в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и в салон связи. Также все еще можно выгуливать домашних животных, но на расстоянии не более 100 метров от дома. Выносить мусор тоже разрешается.
- Выход из дома по любым другим причинам будет разрешен только по спецпропускам.
- Сергей Собянин также заметил, что домашний режим не ограничивает ваши права приезжать в город или уезжать из Москвы, речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по столице.
- Всем гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предотвратить распространение инфекции, противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно.
- Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.