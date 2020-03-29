Любовь Толкалина не прервала репетиции в театре из-за коронавируса

При этом она отметила, что среди ее знакомых есть те, кто заразился.

Актриса Любовь Толкалина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не прекратила репетиции в театре, где она служит, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы продолжаем репетировать узким кругом в театре. Я не хожу в публичные места, поэтому коронавируса не боюсь. Я не могу прервать репетиции. Для некоторых моих коллег репетиции — единственное спасение, как пережить непростые времена. Среди моих знакомых есть заболевшие. Он хорошо себя чествуют, борются. Мы пока не знаем последствий вируса. Нам просто надо сохранять спокойствие». Любовь Толкалина

Певица Наталия Гулькина, которая также пришла на эфир программы, заметила, что у нее уже взрываются мозги от информации о коронавирусе. Она не знает, кому верить. «Уже перестала брать в руки телефон. Девочка, моя знакомая, из Испании написала, что у них все плохо. У меня нет оснований не верить ей, но я не паникую», — заметила она.

Актер Алексей Кравченко со своей стороны заметил, что он не скупает маски. При этом видит, что народ напуган. «Я видел пустые прилавки. Много народа в магазинах. Сейчас совсем не нужна паника», — сказал он.