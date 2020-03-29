Уходит эпоха: умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

29 марта скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Мужчина умер у себя дома в Москве, ему было 96 лет (день рождения литератор отметил совсем недавно — 15 числа). Печальную новость передает ТАСС со ссылкой на супругу умершего — Валентину Бондареву. Вдову писателя собралась поддержать вся его семья.

Журналисты напомнили, что фронтовик ждал 75-летия Великой Победы, чтобы отметить эту годовщину. Но 9 Мая всегда ассоциировалось у него не только с радостью, но и с печалью.

Бондарев предупреждал об опасности разрыва связи поколений с связи со смертью ветеранов, но видел в акции «Бессмертный полк» новую объединяющую силу.

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Видевший войну своими глазами, писатель запечатлел ее в романах «Тишина», «Двое», «Горячий снег» и других. Особо известна его повесть «Батальоны просят огня». Многие его произведения легли в основу советских военных фильмов. В 1994 году литератора наградили орденом Дружбы народов, но он отказался от этой чести, пояснив президенту, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».