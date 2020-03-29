«Я перестал ездить в метро»: Дмитрий Певцов стал осторожным из-за коронавируса

Актер Дмитрий Певцов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его жизнь, безусловно, изменилась из-за появления коронавируса. Но в то же время паниковать он не собирается.

«Я живу в центре Москвы. Перестал ездить в метро. Жена сказала: «Не надо». А вот ходить по улицам не перестал. Дышать свежим воздухом надо. Ну относительно чистым. Коронавирус в отличие от гриппа берет любого человека. Независимо от его социального статуса. Было мнение, что якобы эта болезнь богатых, которые ездят отдыхать на курорты. Но, как мне кажется, богатство тут не при чем». Дмитрий Певцов

По словам актера, он, безусловно, не пошел бы сейчас в Коммунарку и не стал бы там целоваться с заболевшими. Однако актер считает, что нужно ко всему подходить со здравым смыслом и самое главное не подаваться панике, что происходит, к сожалению, с некоторыми.

«На все воля божья. Я отношусь к этому так. Просмотрел по этой теме многие материалы. В Китае люди уже снимают маски. Если взять количество умерших от пневмонии в марте прошлого года и в этом, то количество примерно одинаковое», — отметил он.