«Все ходили со спреями»: Кудрявцева рассказала, что происходило на дне рождения Аллы Крутой

Как отметила телеведущая, люди, которые отдыхали в Куршевеле, на юбилей сестры композитора не пришли.

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая ждет, что покажет тест на коронавирус, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ поделилась подробностями юбилея Аллы Крутой. Сама она общалась с собравшимися по видеосвязи. Напомним, что на дне рождения сестры композитора был артист Лев Лещенко, который, как позже выяснилось, оказался заражен коронавирусом.

«Я сейчас в своей московской квартире. Жду теста, который делается три дня. Когда узнала, что творится с Лещенко, то сразу вызвала скорую. Сказала: «Ребята, я была в Дубае. Потом общалась с Лещенко». Через пять минут ко мне приехали. Я думала, буду ждать долго. Доктор был в специальной одежде. Целый час разговаривал со мной. У меня взяли мазок из носа и рта. Сказали, что желательно три дня посидеть дома. Если тест будет положительным, то мне позвонят». Лера Кудрявцева

Как отметила телеведущая, сейчас она хорошо себя чувствует. Просто перестраховывается, узнав о диагнозе Лещенко.

«Я не тот человек, который поддается панике. Но и панибратствовать с вирусом нельзя. Я надеюсь, что все будет хорошо. На всякий случай я тест сдала. Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал. Тогда еще не говорилось никуда не ходить, но уже все были осторожны. Люди, которые были в Куршевеле, к примеру, самоизолировались и на юбилей не пришли. Все уже ходили со спреями, но еще, конечно, без масок», — отметила телеведущая.