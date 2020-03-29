«Для меня это трагедия»: любимица Лазарева не попала в лидеры финала «Ну-ка, все вместе!»

Полина Смирнова сумела покорить Сергея Лазарева вокальными данными и необычным исполнением одной из песен еще на этапе отборочного тура шоу «Ну-ка, все вместе!». Юная конкурсантка приехала на проект из городка Мончегорск Мурманской области. Ведущий программы Николай Басков был удивлен тем, что лидер сотни не сдержал слёз во время выступления Полины. Однако в финале любимица Сергея набрала всего 35 баллов и не смогла составить конкуренцию другим участникам за главный приз.

Этот факт, как без преувеличения подметил Лазарев, стал для него своего рода трагедией. Артист был уверен, что Смирнова сумеет доказать жюри, что оказалась в финале не случайно. Однако выступление девушки откровенно разочаровало Сергея. Певец посчитал, что Полина просто не прочувствовала выбранную ею композицию и потеряла свою индивидуальность. Лазарев подметил, что вне зависимости от симпатии и личного отношения он обязан каждого участника оценивать объективно.