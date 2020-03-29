«Для меня это трагедия»: любимица Лазарева не попала в лидеры финала «Ну-ка, все вместе!»

Полина Смирнова сумела покорить Сергея Лазарева вокальными данными и необычным исполнением одной из песен еще на этапе отборочного тура шоу «Ну-ка, все вместе!». Юная конкурсантка приехала на проект из городка Мончегорск Мурманской области. Ведущий программы Николай Басков был удивлен тем, что лидер сотни не сдержал слёз во время выступления Полины. Однако в финале любимица Сергея набрала всего 35 баллов и не смогла составить конкуренцию другим участникам за главный приз.
Этот факт, как без преувеличения подметил Лазарев, стал для него своего рода трагедией. Артист был уверен, что Смирнова сумеет доказать жюри, что оказалась в финале не случайно. Однако выступление девушки откровенно разочаровало Сергея. Певец посчитал, что Полина просто не прочувствовала выбранную ею композицию и потеряла свою индивидуальность. Лазарев подметил, что вне зависимости от симпатии и личного отношения он обязан каждого участника оценивать объективно.
«Ну, вот то, что я сейчас вижу эти баллы низкие, то, что я сижу — для меня это вообще трагедия! Потому что вы моя любимица в шоу. И я так вас ждал. Так много на вас ставил!! Но все-таки надо объективно оценивать выступление каждого участника. И ко всем равно подходить. Мне кажется, самая большая проблема не в песне. Вы просто не нашли к ней подход!! Свой индивидуальный подход. Пожалуйста, не теряйте себя. И мне ужасно это сознавать, говорить. К сожалению, вы не проходите дальше… Вы только не расстраивайтесь. Уверен, вам будет сопутствовать удача. И никогда не изменяйте себе», — отметил Лазарев.