Рошаль озвучил сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль озвучил сроки улучшения ситуации с коронавирусом в нашей стране. Так, специалист предположил, что пандемия пойдет на спад через два или три месяца. Об этом 86-летний доктор медицинских наук сообщил в интервью RT. К подобному выводу Леонид Михайлович пришел благодаря опыту других пандемий, которые были серьезнее сложившейся ныне ситуации.

Так, Рошаль подметил, что переболев пациент получит иммунитет к вирусу. По словам эксперта, он не считает, что приехавшие из других стран люди, каким-то образом могли существенно повлиять на статистику с коронавирусом. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии уточнил, что почти восемьдесят процентов зафиксированных случаев инфицирования протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что врачи подтвердили коронавирус у 78-летнего Льва Лещенко. Еще до того, как народный артист РСФСР обратился к медикам и сдал необходимые анализы, он побывал на вечеринке по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего композитора Игоря Крутого — Аллы. На празднике также была замечена и Татьяна Навка. Позже фигуристка прокомментировала свое самочувствие, заявив, что у нее нет никаких симптомов. Спортсменка придерживается карантина вместе с детьми. К слову, свое присутствие на мероприятии подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам супруга Татьяны Навки, на празднике Аллы Крутой с Львом Валерьяновичем он не пересекался, предположив, что к тому моменту, певец уже покинул банкетный зал, отправившись домой.