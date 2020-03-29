«Рады сообщить»: 72-летний папа Бекхэма женится на адвокате-миллионерше

В самый разгар пандемии коронавируса 72-летний отец Дэвида Бекхэма Тед решил объявить о своей помолвке с Хилари Мередит.

«В мире в настоящий момент происходят гораздо более важные вещи, но мы все равно рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких», — написали влюбленные в Twitter.

О новоиспеченной невесте известно, что она является успешным адвокатом, которая заработала на судебных процессах несколько миллионов долларов. Познакомился с ней пожилой мужчина буквально несколько месяцев назад, из-за чего подпортил отношения с сыном и своей невесткой, которая категорически не желает общаться с новой пассией свекра.

Пока ни футболист, ни его супруга никак не прокомментировали известие о скорой свадьбе папы. Зато влюбленная пара вовсю принимает поздравления друзей в социальных сетях.

Отметим, что для Теда Бекхэма этот брак будет вторым, с матерью Дэвида Бекхэма он разошелся 18 лет назад, прожив с ней в законном союзе 33 года. В их отношениях появилось на свет трое детей. В начавшихся разногласиях с супругой он винит неожиданно навалившуюся на их семью славу из-за успеха сына. Тед всю жизнь занимался изготовлением мебели, а его первая супруга была обычным парикмахером.