«Пенкин мыл подъезды, и я буду»: Гулькина пожаловалась на недостаток средств из-за отмены концертов

Как отметила исполнительница, руки и ноги у нее на месте, поэтому она готова работать.

Певица Наталия Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что сейчас сидит без работы. Всему виной отмена концертов из-за пандемии коронавируса. В ближайшие месяцы, судя по всему, ей вряд ли удастся заработать на выступлениях. Ситуация для артистов пока развивается не по благоприятному сценарию.

«Я готова влезть в долги. Ничего в этом страшного нет. Руки и ноги у меня на месте, так что отработаем. Пенкин мыл подъезды, и я буду». Наталия Гулькина

К прочим бедам исполнительницы добавилось то, что ее кошка заболела. На лечение необходимо найти триста тысяч рублей. Певице удалось насобирать 85 тысяч, которых хватило на десять уколов. Необходимо проставить животному в самое ближайшее время еще 20 уколов.