«В Лондоне паника!»: сын Аниты Цой подрался из-за двух пачек макарон с англичанами

Певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о происшествии, которое случилось с ее сыном Сергеем. Молодой человек, как известно, обучается в одном из престижных вузов в Лондоне.

«В Англии сейчас очень строго все из-за вспышки коронавируса. Если ты выходишь на улицу, когда не имеешь на это право, то тебе грозит отчисление из института. И даже тюрьмой угрожают. Там очень все жестко. Он не так давно выходит на видеосвязь со мной, и я понимаю, что он дрался. Он никогда не дрался на улице, хотя занимался всю жизнь спортом». Анита Цой

Как отметила исполнительница, конфликт у сына произошел с местными жителями из-за двух пачек макарон.

«Сын говорит, что мясо подорожало и лежит на полках. Его не берут. А вся борьба идет за долгоиграющие продукты. В Лондоне паника! Я спросила его, кому в итоге достались макароны. Он ответил, что ему», — сказала певица.

По словам Аниты Цой, она учит сына по скайпу, как проводить дезинфекцию в квартире. Она напомнила наследнику, что коронавирус до 38 часов держится в воздухе.