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Кириллу Емельянову за нападение на медика и полицейского грозит штраф в 50 тысяч рублей

Звезда сериала «Кадетство» повел себя неадекватно, когда к нему приехал врач.

Кириллу Емельянову за нападение на медика и полицейского грозит штраф в 50 тысяч рублей
Кирилл Емельянов напал на врача и полицейского/https://www.instagram.com/otec_kirill/

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов может быть оштрафован на 50 тысяч рублей за нападение на врача скорой помощи и полицейского. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, что не так давно актер почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи. Однако ему не понравилось, как ему оказывают помощь. Он подрался сначала с врачами, а потом и с полицейским, приехавшим к медикам.

Адвокат считает, что реальный срок актеру за такой проступок не светит. «Его не закроют. Максимум дадут 15 суток ареста. Также ему светит штраф в 50 тысяч рублей. Но могут обойтись и меньшей суммой. К примеру, 20 тысяч рублей».

Любопытно, что соседи Кирилла Емельянова считают, что актера надо наказать за такое поведение, но нестрого. «С ними всякое бывает с этими артистами. Любовниц у них полно. Пусть немного его потреплют и потом отпустят», — заявила бабушка-соседка Кирилла Емельянова.

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