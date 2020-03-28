«Петросян и его Танечка оказались смелыми»: Сафронов поздравил юмориста с рождением ребенка

Художник Никас Сафронов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ поздравил юмориста Евгения Петросяна и его молодую жену Татьяну Брухунову с рождением ребенка. По неподтвержденной пока ими информации, они стали родителями во время отдыха в Дубае.

«Я поздравляю его с рождением ребенка. Петросян и его Танечка оказались смелыми. Актер Эммануил Виторган со своей Ирочкой рожали не так давно. Они не боятся ничего. Можно порадоваться только за них. Захотели рожать и родили. Жить надо сегодня. Если осознанно ты рожаешь — значит продумал все ходы. Петросяна любят, ценят и уважают. Рождение ребенка — это сказка». Никас Сафронов

Между тем сосед Татьяна Брухуновой по ее подъезду в Туле рассказал о молодой жене сатирика. «Всегда интеллигентная. Это у нее с детства. Она выделяется своим стилем. Он у нее классический, сдержанный. Немного под старину. Она такая одна», — сказал мужчина.

Врач Марият Мухина со своей стороны добавила: «Петросян решил стать полноценным семьянином. Он не хотел, чтобы его ребенок был бастард. Он выступил в пользу новой жизни. У него прекрасная сексуальная жизнь. Андрогены брызжут из глаз. Иначе бы он не смог выступать на сцене», — заметила она.