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«Мы будем за вас молиться!»: Анита Цой переживает за Льва Лещенко

Как отметила исполнительница, у артиста очень опасный возраст.

«Мы будем за вас молиться!»: Анита Цой переживает за Льва Лещенко
Цой молится за здоровье Лещенко/http://globallookpress.com/

Певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что очень переживает за здоровье 78-летнего артиста Льва Лещенко. Несколько дней назад ему поставили диагноз коронавирус. Сейчас он находится в клинике в Коммунарке, где как раз оказывают помощь больным с подобными симптомами.

«У Лещенко опасный возраст. Это будет большая потеря. Лев Валерьянович, все будет хорошо. Самое главное сейчас не падать духом и не унывать. Вы очень аккуратный человек. Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью. Поэтому держитесь. Мы будем за вас молиться!»

Анита Цой

Отметим, что Лев Лещенко еще полтора месяца назад чувствовал себя неважно. С трудом дышал и говорил. Но он не отменил поездку на отдых в Италию, а потом и гастроли в Северную Америку.

«Люблю итальянскую моду, поэтому часто езжу в Италию Единственная мечта – не умереть. Как говорит мой товарищ Володя Винокур: «Мы не уходим, нас уносят». Ну это, конечно, шутка», — говорил ранее, общаясь с журналистами, Лев Лещенко.

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