«Смена жен связана с твоим умением готовить?»: Галкин передал вопрос Макаревичу от супруги

Телеведущий и юморист Максим Галкин в Instagram проанонсировал свой поход на шоу музыканта Андрея Макаревича «Смак». Он принял участие в новом выпуске в качестве гостя студии.

«Я в новом выпуске «Смака» Андрея Макаревича на Ютубе. Приняли на грудь, приготовили, поели. Остапа, то есть меня, несло. Товарищи, не употребляйте спиртные напитки! Моя ответственная рекомендация — особенно в кадре, даже если закуска соблазнительная! Ссылка по свайпу в сторис!» Максим Галкин

Любопытно, что во время разговора с лидером группы «Машина времени» Максим Галкин рассказал много интересных фактов о себе. К примеру, он признался, что ему стало приходить много писем с зоны.

В конце юморист красиво подколол давнего друга: «Смена жен была связана с твоим невероятным умением готовить и с тем, что ты их этим унижал? Я сразу застолбил за собой эту ответственность, передав привет от жены», — заявил Максим Галкин, намекая, что вопрос задала супруга певица Алла Пугачева.