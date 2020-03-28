С чистого листа: сын Наташи Королевой возобновил отношения с Марией Слугиной

Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко возобновил свои встречи с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Напомним, что она на семь лет старше молодого человека. Как отметила Слугина, в один из недавних вечеров она пришла домой и увидела романтику. Вся комната была в лепестках роз и в свечах.

«Спасибо за сюрприз, мой сладкий. Нет ничего лучше, когда тебя любят!» Мария Слугина

В ответ на это Архип Глушко заявил, что для него нет в мире лучшего лекарства, чем провести вечер с любимой девушкой, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Мария Слугина и Архип Глушко расстались несколько месяцев назад. Как отмечала экс-участница «Дома-2», Архип оказался не готов к совместной жизни. У них возникали споры по самым разным поводам.

Мать Глушко Наташа Королева отмечала, что в жизни Архипа будет еще много девушек, поэтому она не сильно расстроена за сына. По ее словам, сейчас он должен в первую очередь сосредоточиться на учебе.