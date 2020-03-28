«Он воняет сексом»: Олеся Сазыкина заявила, что отец ее сына — певец Данко

Бывший директор певца Данко Олеся Сазыкина заявила, что отцом ее сына Германа является этот музыкант. Интересно, что ранее она говорила о рождении сына от лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова.

Исполнитель, кстати, был буквально взбешен этим фактом. В итоге ДНК-экспертиза подтвердила, что рыжий «Иванушка» не является отцом ребенка Сазыкиной.

«Он такой секс. Вот ходящий секс. Воняет сексом, вот как это сказать правильно?»- заявила Олеся Сазыкина, говоря о певце Данко.

Как отметила Олеся Сазыкина, с Данко они сблизились в начале двухтысячных годов. Роман был очень бурным. Причем, как она отметила, Данко довольно ветреный мужчина. Параллельно у него были отношения с другими девушками.

А вот сам Данко отметил, что всегда считал сына Сазыкиной своим ребенком. Поэтому ему непонятно, почему одно время она утверждала, что родила от рыжего «Иванушки».

Теперь в его голову закрались сомнения. Он настаивает на генетической экспертизе. При этом музыкант напомнил Сазыкиной, что всегда помогал финансово своему сыну.

Если сейчас экспертиза покажет, что сын не от него, то он будет требовать с бывшего директора деньги, сообщает «Пятый канал».