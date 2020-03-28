«Хотелось дать сковородой по голове супругу»: Макарская вспомнила ссоры с мужем

По словам певицы, они с Антоном никогда не думали о разводе.

Певица Виктория Макарская заявила, что она никогда не хотела развестись со своим мужем, артистом и музыкантом Антоном Макарским. При этом ее супруг порой шутил, что думал об убийстве любимой женщины, но не о разводе.

«Довольно часто мне хотелось уехать к маме в Белоруссию, предварительно дав сковородкой по голове супругу. Но сковородку я так ни разу в руки не взяла». Виктория Макарская

По словам Виктории Макарской, порой она все-таки после скандалов уезжала из дома. Но, проехав километров триста по Минскому шоссе, понимала, что жутко скучает по мужу. Она останавливала автомобиль, звонила любимому человеку и просила поругаться на нее в трубку. После этого она разворачивалась и ехала домой.

Сам Антон Макарский считает, что главное в отношениях – любить свою вторую половинку. К выражению «прошла любовь» он относится скептически. Музыкант считает, что так говорят люди, которые не смогли сберечь своих чувств. Их любовь разбилась о собственную гордыню, сообщает «АиФ».