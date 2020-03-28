«Это непрофессионально»: Тарасова осудила финскую фигуристку за выпад в сторону Тутберидзе

Тренер Татьяна Тарасова осудила слова пятикратной чемпионки Финляндии Кииры Корпи, которые она ранее произнесла в адрес наставницы целой плеяды звезд фигурного катания Этери Тутберидзе. Напомним, финская спортсменка сказала, что фабрика Тутберидзе является «признаком бесчеловечного направления» в их спорте.

Как отметила Тарасова, не стоит так жестоко высказываться в адрес Тутберидзе, тем более, что финская спортсменка не знакома с тренерской работой. По словам российской наставницы, у Тутберидзе очень сильная группа девушек, среди которых есть настоящие мировые открытия. Всех спортсменок учат потрясающе работать, сообщает РБК.

«Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально». Татьяна Тарасова

Ранее Тарасова высказывалась о приостановке карьеры олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой. Эти слова задели за живое Тутберидзе. Она намекнула, что Тарасовой лучше оставить свои комментарии при себе.

Любопытно, что гневный выпад был адресован также и в сторону двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он также активно комментировал приостановку карьеры Загитовой. Если Тарасова в ответ смолчала, то Плющенко напомнил Тутберидзе, что она скорее все-таки менеджер, а не тренер. Программы для фигуристок ее группы ставят совсем другие люди.