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«Меня удивляет всеобщее бесстрашие»: Исаева поразилась девятибалльным пробкам в Москве

По словам пиар-директора Юлии Началовой, все куда-то рванули на выходные дни.

«Меня удивляет всеобщее бесстрашие»: Исаева поразилась девятибалльным пробкам в Москве
Исаева поражена бесстрашию москвичей/https://www.instagram.com/isaeva.anya/

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни чуть больше года назад, Анна Исаева в Instagram поразилась, что абсолютное большинство людей в Москве не носит маски, не надевает перчатки и не боится столпотворений. По ее словам, многие не верят в серьезность коронавируса.

Сама Анна Исаева выехала из дома по работе. Это произошло всего второй раз за последние восемь дней. Как она отметила, лучше сейчас держаться в стороне от людей.

Также она сказала, что садится на жесткий карантин. Она уже придумала, где будет покупать хлеб и молоко. В деревне, которая находится недалеко от ее дома.

«Но как же меня удивляют люди. Нет, не потому что им, как и мне, надо по работе выехать. Кстати, выехало полгорода, девять баллов, все стоит… Все рванули на выходные! Меня удивляет всеобщее бесстрашие! Пусть всех пронесет, я очень этого хочу. И пусть все будут здоровы».

Анна Исаева

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