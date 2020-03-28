«Меня удивляет всеобщее бесстрашие»: Исаева поразилась девятибалльным пробкам в Москве

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни чуть больше года назад, Анна Исаева в Instagram поразилась, что абсолютное большинство людей в Москве не носит маски, не надевает перчатки и не боится столпотворений. По ее словам, многие не верят в серьезность коронавируса.
Сама Анна Исаева выехала из дома по работе. Это произошло всего второй раз за последние восемь дней. Как она отметила, лучше сейчас держаться в стороне от людей.
Также она сказала, что садится на жесткий карантин. Она уже придумала, где будет покупать хлеб и молоко. В деревне, которая находится недалеко от ее дома.
«Но как же меня удивляют люди. Нет, не потому что им, как и мне, надо по работе выехать. Кстати, выехало полгорода, девять баллов, все стоит… Все рванули на выходные! Меня удивляет всеобщее бесстрашие! Пусть всех пронесет, я очень этого хочу. И пусть все будут здоровы».