Валерий Меладзе обнаружил у себя во дворе «молодого птеродактиля»

Музыкант Валерий Меладзе в Instagram прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса, который захватывает весь мир. По его словам, в последнее время появилось много статей о том, что после эпидемии мир уже не станет прежним. Природа обновится и жизнь станет другой.

«А вот и первое доказательство. Сегодня обнаружил у себя во дворе молодого птеродактиля. Представляю, кого мы еще увидим после недели выходных!» Валерий Меладзе

Отметим, что на фотографии известный исполнитель изображен с краснокнижным черным аистом. Судя по всему, артист ранее посетил один из заповедников.

Сейчас Валерий Меладзе, как и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, находится на самоизоляции. У него отменены все выступления. Коронавирус уже унес жизни больше двадцати тысяч человек во всем мире.

В России только ожидается пик эпидемии. На данный момент заражено чуть больше тысячи человек. Четверо погибли. Неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия. Гражданам посоветовали оставаться дома.