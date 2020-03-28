Юлия Михалкова выпустила «полную сенсационных и деликатных разоблачений» книгу

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram заявила, что познание таинств театрального искусства помогло прийти ей к успеху в этой жизни. Она выпустила книгу, в которой, как она выразилась, много сенсационных и деликатных разоблачений.

По словам бывшей звезды популярного шоу «Уральские пельмени», ее профессиональный праздник – День театра. Ей в этот день поступило много звонков от коллег, которые ее поздравили. Даже ее пес Тэдди подал ей лапу, чему она несказанно рада.

Михалкова напомнила, что по образованию она актриса драматического жанра. Много лет назад окончила театральный институт. Учеба в вузе, как она выразилась, перевернула ее жизнь. В частности, она теперь может чувствовать людей насквозь.

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Отметим, что чуть больше года назад Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она сосредоточилась на личных проектах. В то же время коллеги по шоу отмечали, что в последние годы звезда больше думала о своей внешности, а не о выступлениях. Они не удивились ее уходу из проекта.