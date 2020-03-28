Захарова отреагировала на слухи о львах и тиграх, гуляющих по улицам в карантин

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга ответила на вопрос журналиста из Пакистана. По словам акулы пера, по улицам российских городов ходят 800 тигров и львов. Их цель — борьба с коронавирусом и распугивание населения, которое в момент карантина должно сидеть по домам.

В ответ Мария Захарова отметила, что шутка получилась действительно смешной, сообщает канал «РЕН-ТВ».

«Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны». Мария Захарова

Отметим, что в России на данный момент чуть больше тысячи заболевших коронавирусом. Четверо человек погибли. По сравнению со странами Европы, надо признать, ситуация в нашей стране пока выглядит намного лучше. К примеру, в Италии только за последние сутки от коронавируса скончались около тысячи человек. В этой европейской стране объявлена чрезвычайная ситуация. Многие жители ушли на полную самоизоляцию.

Добавим, что в связи с коронавирусом в стране отменены многие культурные и спортивные мероприятия. Неделя с 30 марта по 5 апреля официально объявлена нерабочей. Жителям старше 65 лет вообще рекомендовано не выходить из своих домов.