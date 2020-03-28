«Результат через три дня»: Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Крутой

Отметим, что сейчас в больнице находится Лев Лещенко, у которого подтвержден диагноз.

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая, как и многие звезды, была на вечеринке у сестры композитора Игоря Крутого Аллы, в Instagram рассказала, что сдала тест на коронавирус. Напомним, что сейчас в клинике в Коммунарке находится артист Лев Лещенко. У него подтвержден коронавирус, и он мог заразить гостей того праздника.

«Результат через три дня. Самоизолировалась, надеюсь, будет отрицательным». Лера Кудрявцева

Также Кудрявцева нелестно отозвалась о тех СМИ, которые выходят со скандальными заголовками. Дело в том, что несколько дней назад она в шутку назвала россиян, которые сидят дома, сволочами.

При этом Кудрявцева согласна, что ее шутка была не совсем уместной, но она вовсе не хотела никого обидеть своими словами. СМИ же написали так будто бы она выступила в адрес россиян со злобным посланием. Она посоветовала журналистам научиться различать иронию от намерения.

По словам телеведущей, сейчас действительно лучше сидеть дома и на улицу без надобности не выходить. Она считает, что в этот непростой момент люди должны беречь друг друга.