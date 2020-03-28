«Андрей заплакал, что меня потрясло»: Бондарчук рассказала о реакции Малахова на смерть мамы

Дочь звезды картины «Девчата» Инны Макаровой, актриса Наталья Бондарчук заявила, что в день смерти своей мамы должна была поехать на канал «Россия 1», чтобы сниматься в программе Андрея Малахова. Разговор был посвящен пандемии коронавируса. Как отметила Наталья Бондарчук, у нее друзья по всему миру и ей есть что сказать по этой теме.

Неожиданно она получила сообщение от своего супруга Игоря, который написал, что ее мать ушла из жизни. Первое время Бондарчук пребывал в шоке. Под окном стояла машина телевидения. Она понимала, что ей в этот день предстоит сниматься. Подвести ведущего программы Андрея Малахова она не могла.

«Я позвонила Андрею, он подготовился, показали фрагменты из ее фильмов. Андрей заплакал, что меня потрясло». Наталья Бондарчук

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Как добавила Наталья Бондарчук, Андрей Малахов всегда любил ее мать. Он нежно относился к женщине. Она теперь всю жизнь будет вспоминать его слезы, сообщает портал wday.ru.