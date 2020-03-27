Кузина короля Испании скончалась от коронавируса

Марии Терезе де Бурбон-Пармской было 86 лет.

26 марта во Франции от коронавируса умерла двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI — Мария Тереза де Бурбон-Пармская, которую называли «красной принцессой». Об этом в Facebook сообщил ее родной брат Сикст Генрих.

Женщине было 86 лет. Ее похороны должны состояться в пятницу, 27-го числа, в Мадриде.

Известно, что Мария Тереза была профессором социологии и придерживалась монархических взглядов.

Напомним, что среди европейских знаменитостей немало зараженных коронавирусом. Это и великий испанский тенор Пласидо Доминго, премьер Великобритании Борис Джонсон, итальянский футболист Паоло Мальдини, князь Монако Альбер II, фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, принц Уэльский Чарльз и другие. Лидер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин.