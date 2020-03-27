«Это как паршивый затяжной грипп»: Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

63-летний писатель Борис Акунин рассказал поклонникам, как он переболел коронавирусом. Литератор поделился личным опытом в Facebook и сейчас получает множество благодарных комментариев от читателей.

Литератор пишет, что они с женой заболели в пятницу, 13 марта. Супруга отделалась легкой формой, а вот ему самому пришлось нелегко.

«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днем сурка» я наслаждался дней десять», — вспоминает Акунин.

Писатель знал, что нужно опасаться проблем с дыханием, но их так и не возникло. Популярный автор отмечает, что он был одним из ранних заразившихся, поэтому, когда он болел, еще не было выработано никакого лечения.

«На одиннадцатый день, наконец, появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ», — пишет литератор.

Из своего опыта он резюмировал, что, чем позже человек заболеет, тем легче будет его вылечить, поэтому и важно соблюдать карантин. Акунин призвал не заниматься самолечением и запугиваем себя и окружающих — тоже.

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При этом мужчина отметил, что большей опасностью считает не сам вирус, а «психоз вокруг него». По мнению писателя, нужно вести себя ответственно, но не паниковать.