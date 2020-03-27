«К сожалению, ребенка мы потеряли»: Кеосаян подтвердил трагедию в семье

Ранее стало известно о том, что неизвестные взломали Instagram-аккаунт Маргариты Симоньян. Об этом сообщили помощники медиаменеджера. Помимо всего прочего, злоумышленники удалили один из последних постов супруги Тиграна Кеосаяна о том, что она потеряла ребенка. Представители журналистки еще раз продублировали слова Маргариты Симоновны о произошедшем. Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось связаться с мужем медиаменеджера.

«Да, я только недавно узнал о том, что взломали страничку!» — пояснил муж Маргариты.

Так, в беседе с нашим изданием Тигран Эдмондович подтвердил информацию о взломе микроблога Симоньян в Instagram. Кроме того, режиссер заявил, что они с женой действительно потеряли еще не рожденного малыша. Кеосаян не смог скрыть, что он опечален всем произошедшем. Сценарист поблагодарил корреспондента Teleprogramma.pro за слова соболезнования. Не став вдаваться в подробности случившего.

«К сожалению, ребенка мы потеряли», — добавил Кеосаян.

Напомним, что в октябре 2019 года Маргарита Симоньян родила третьего ребенка — дочку Маро. У пары также есть старшая наследница — Марьяна, в августе девочке исполнится семь лет. В сентябре 2014 года возлюбленная кинорежиссера подарила ему долгожданного наследника — сына Баграта. От предыдущих отношений с Аленой Хмельницкой у Кеосаяна есть две дочери: 25-летняя Александра и девятилетняя Ксения.