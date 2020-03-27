«Он трогал мой автомобиль руками»: Виторган вспомнил, как уволил личного водителя

Актер Максим Виторган в Instagram заявил, что для него машина является вторым домом. Это его личное пространство, в которое он не любит пускать лишних людей. Именно поэтому у него нет личного шофера.

При этом бывший супруг светской львицы Ксении Собчак признал, что ранее у него был личный водитель, но он не остался в восторге от его услуг.

«Он трогал мой автомобиль руками и (даже!) ногами, сидел своими штанами на сидении и еще все время дышал. В общем, прогнал я его, хотя мне говорили, что, заведя водителя, я уже не смогу от него отказаться, так удобно». Максим Виторган

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Как добавил возлюбленный актрисы Нино Нинидзе, выбирая автомобиль, он ориентируется на внутреннее пространство. Технические характеристики для него на втором месте. В то же время он отметил, что его автомобиль должен быть «нафарширован». Но внутреннее убранство все равно для него важнее кубических сантиметров объема его двигателя.