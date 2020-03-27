«Сам себя изолировал»: премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Симптомы болезни у политика проявились накануне, 26 марта. О том, что он болен и вынужден уйти на домашний режим работы, сам Джонсон объявил в личном Twitter.
Джонсон отметил, что все началось с легких симптомов. Премьер поспешил сдать анализы, которые показали, что вирус уже попал в организм.
«Сейчас я сам себя изолировал, но продолжаю руководить правительством через видеоконференцию», — акцентировал внимание он.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
Также Джонсон обратился к гражданам своей страны и поспешил поблагодарить их за сознательность и своевременный выход в режим самоизоляции. Борис подчеркнул: только благодаря всеобщим усилиям стране и миру удастся одолеть коронавирус и вернуться в нормальный режим.
На текущий момент со своей задачей первоклассно справляются социальные службы, к борьбе привлечено около 6 тысяч волонтеров. Стоит отметить, что заражение Джонсона стало не первым случаем болезни среди мировых политических лидеров.
Коронавирус уже подтвержден у князя Монако Альбера и британского принца Чарльза. Сейчас монаршая особа находится в самоизоляции в Шотландии вместе с супругой.