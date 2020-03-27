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«Сам себя изолировал»: премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Симптомы заражения проявились у политика накануне — в четверг, 26 марта.

«Сам себя изолировал»: премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Симптомы болезни у политика проявились накануне, 26 марта. О том, что он болен и вынужден уйти на домашний режим работы, сам Джонсон объявил в личном Twitter.

Джонсон отметил, что все началось с легких симптомов. Премьер поспешил сдать анализы, которые показали, что вирус уже попал в организм.

«Сейчас я сам себя изолировал, но продолжаю руководить правительством через видеоконференцию», — акцентировал внимание он.

Также Джонсон обратился к гражданам своей страны и поспешил поблагодарить их за сознательность и своевременный выход в режим самоизоляции. Борис подчеркнул: только благодаря всеобщим усилиям стране и миру удастся одолеть коронавирус и вернуться в нормальный режим.

На текущий момент со своей задачей первоклассно справляются социальные службы, к борьбе привлечено около 6 тысяч волонтеров. Стоит отметить, что заражение Джонсона стало не первым случаем болезни среди мировых политических лидеров.

Коронавирус уже подтвержден у князя Монако Альбера и британского принца Чарльза. Сейчас монаршая особа находится в самоизоляции в Шотландии вместе с супругой.

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