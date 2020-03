«Сам себя изолировал»: премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Симптомы болезни у политика проявились накануне, 26 марта. О том, что он болен и вынужден уйти на домашний режим работы, сам Джонсон объявил в личном Twitter.

Джонсон отметил, что все началось с легких симптомов. Премьер поспешил сдать анализы, которые показали, что вирус уже попал в организм.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020