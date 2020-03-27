Александр Васильев ответил на вопрос о свадьбе с Юлией Барановской

По словам историка моды, ему порой забавно читать, что он бросил телеведущую у алтаря.

Известный российский историк моды Александр Васильев прокомментировал слухи о том, что бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская беременна от него и у них скоро свадьба. Напомним, что у телеведущей трое детей от спортсмена.

По словам Васильева, их свадьба еще не состоялась, хотя об этом много писали. Как отметил историк моды, ему забавно читать, что якобы он бросил Барановскую на 12 месяцев беременности у алтаря. Васильев попросил не верить слухам.

«После этого мне приписывали еще роман с Надей… Ой, не могу вспомнить ее фамилию. Нет, не Бабкина. Так что я уже привык». Александр Васильев

Отметим, что ранее СМИ писали, будто бы у Александра Васильева роман с Надеждой Скулкиной. Это известная актриса, которая ранее была капитаном команды КВН «Четыре татарина». Не исключено, что Александр Васильев пытался вспомнить именно эту актрису, сообщает «Комсомольская правда».