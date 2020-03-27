Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

Вокалист всемирно известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. Об этом сообщило немецкое издание Bild. По его информации, артист находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы.

Стоит отметить, что эпатажный певец уже не молод, ему 57 лет, а заболевание в большинстве случаев проходит у возрастных людей гораздо тяжелее, чем у молодежи.

Напомним, что в последний год активно ходят слухи о том, что у рокера роман с украинской певицей Светланой Лободой, и даже ее годовалая дочь Тильда — якобы ребенок немецкого музыканта. В начале марта Линдеманн встречался со Светланой в Киеве. Остается надеяться, что звезда не заразилась опасным вирусом от своего коллеги по цеху.