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Винокур заявил, что Лещенко на дне рождения Аллы Крутой «чмокнул именинницу»

Младшей сестре композитора исполнилось не так давно 60 лет.

Винокур заявил, что Лещенко на дне рождения Аллы Крутой «чмокнул именинницу»
Винокур не опасается за свое здоровье/http://globallookpress.com/

Артист Владимир Винокур заявил, что не контактировал со своим другом Львом Лещенко, у которого врачи подтвердили коронавирус.

«Он только прибежал, чмокнул именинницу и убежал. Не выступал даже. Поэтому мне беспокоиться не о чем».

Владимир Винокур

Также Винокур высказал свое возмущение, что главврач клиники в Коммунарке, где сейчас лежит Лещенко, раскрыл диагноз. Он считает, что музыкант вряд ли давал на это свое согласие.

Добавим, что сейчас в СМИ обсуждается тот факт, что на дне рождения Аллы Крутой, которой исполнилось 60 лет, могли заразиться коронавирусом и другие знаменитости. Дело в том, что Лещенко — уже не единственный пациент клиники в Коммунарке, кто был на том празднике. Сейчас в больнице находится певец и композитор Игорь Николаев. Его диагноз пока неизвестен.

Отметим, что количество больных коронавирусом по всему миру перевалило за отметку в полмиллиона человек. В России чуть более тысячи заболевших. Три человека погибли.

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