Винокур заявил, что Лещенко на дне рождения Аллы Крутой «чмокнул именинницу»

Артист Владимир Винокур заявил, что не контактировал со своим другом Львом Лещенко, у которого врачи подтвердили коронавирус.
«Он только прибежал, чмокнул именинницу и убежал. Не выступал даже. Поэтому мне беспокоиться не о чем».
Также Винокур высказал свое возмущение, что главврач клиники в Коммунарке, где сейчас лежит Лещенко, раскрыл диагноз. Он считает, что музыкант вряд ли давал на это свое согласие.
Добавим, что сейчас в СМИ обсуждается тот факт, что на дне рождения Аллы Крутой, которой исполнилось 60 лет, могли заразиться коронавирусом и другие знаменитости. Дело в том, что Лещенко — уже не единственный пациент клиники в Коммунарке, кто был на том празднике. Сейчас в больнице находится певец и композитор Игорь Николаев. Его диагноз пока неизвестен.
Отметим, что количество больных коронавирусом по всему миру перевалило за отметку в полмиллиона человек. В России чуть более тысячи заболевших. Три человека погибли.