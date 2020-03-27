Продюсер Розенбаума заявила, что певец чувствует себя хорошо после вечеринки у Крутой

Музыкант также присутствовал на празднике сестры продюсера Игоря Крутого, где был Лев Лещенко.

Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заявила, что музыкант чувствует себя хорошо после юбилея у сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Напомним, что на празднике присутствовал артист Лев Лещенко, у которого официально подтвержден коронавирус.

Надо сказать, что вслед за Лещенко в клинику уже попал композитор Игорь Николаев, который контактировал с товарищем. Правда, ему точный диагноз пока не поставлен.

«Александр Яковлевич сейчас не на связи. У него все хорошо. Он прекрасно себя чувствует. Сейчас он, как и все, на самоизоляции».

Белла Купсина

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Отметим, что в России количество зараженных перевалило за тысячу человек. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В стране будут закрыты многие государственные учреждения. Магазины продолжат работу в обычном режиме.