Участница шоу «Голос» оправдалась за флирт с Джиганом у него в квартире

По словам Габриэлы, дома у рэпера она была со своим мужем.

Участница четвертого сезона проекта «Голос» Габриэла объяснила, что она делала дома у рэпера Джигана.

Напомним, что музыкант, который с семьей не так давно вернулся из США, почти сразу по приезде закатил вечеринку, наплевав на карантин. Пользователи заметили, что рядом с Джиганом крутится Габриэла, которая оказывала ему повышенные знаки внимания. Причем все это происходило на глазах у дочерей Джигана, а вот его супруги, модели Оксаны Самойловой, рядом не было.

В результате на певицу набросились с критикой хейтеры и фанаты Самойловой. Многие читают, что она хочет увести Джигана из семьи.

Сама исполнительница отметила, что в курсе скандальной ситуации. На хейтеров она реагировать не собирается. Тем более была у рэпера с супругом. Она уже 13 лет счастлива со своим мужем. У них есть совместные дочь и сын, сообщает «СтарХит».