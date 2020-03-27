Участница шоу «Голос» оправдалась за флирт с Джиганом у него в квартире

Участница четвертого сезона проекта «Голос» Габриэла объяснила, что она делала дома у рэпера Джигана.
Напомним, что музыкант, который с семьей не так давно вернулся из США, почти сразу по приезде закатил вечеринку, наплевав на карантин. Пользователи заметили, что рядом с Джиганом крутится Габриэла, которая оказывала ему повышенные знаки внимания. Причем все это происходило на глазах у дочерей Джигана, а вот его супруги, модели Оксаны Самойловой, рядом не было.
В результате на певицу набросились с критикой хейтеры и фанаты Самойловой. Многие читают, что она хочет увести Джигана из семьи.
Сама исполнительница отметила, что в курсе скандальной ситуации. На хейтеров она реагировать не собирается. Тем более была у рэпера с супругом. Она уже 13 лет счастлива со своим мужем. У них есть совместные дочь и сын, сообщает «СтарХит».
«С Джиганом мы знакомы тоже давно — около 10 лет. Он является партнером моего супруга. Возможно, скоро мы выпустим совместную песню».