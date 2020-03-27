«Америка – это выбор моего мужа и мой»: Машкова объяснила, почему живет в США

Как отметила актриса, у нее с отцом разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь в целом.

Актриса Мария Машкова в Instagram объяснила, почему живет в США, а не в России. По ее словам, у нее с отцом совершенно разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь в целом. В то же время она благодарна родителю, известному режиссеру и актеру Владимиру Машкову, что родилась и стала такой, какая есть.

«Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа — это не тот случай, когда люди, близкие с властью, башляют за жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня. К чести для папы! Америка — это выбор моего мужа и мой». Мария Машкова

Как отметила актриса, 29 марта она должна была лететь в Америку, где бы закрылась с родными на карантине. Однако все перелеты отменили. В итоге ее дочки сейчас с мужем, музыкантом Александром Слободяником, в Лос-Анджелесе, мать — в Нью-Джерси, свекровь – в Нью-Йорке. Сама Машкова осталась с братьями, бабушкой и дедушкой в столице.

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Как отметила актриса, сейчас главное — сохранять позитивный настрой. Она верит, что все будет прекрасно. Машкова подметила, что ее муж с 14 лет живет в США и ему сложно принять «наши правила игры». Она признала, что и с мужем они очень разные, но она всегда готова уважать его точку зрения.