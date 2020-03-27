«Волос у нее с рождения чуть больше, чем у меня»: рэпер ST рассказал о своей дочке

Рэпер ST, жена которого Ассоль Васильева, не так давно родила ему дочку, рассказал о радостях отцовства. Как отметил певец, он сейчас почти все время проводит с ребенком. К тому же в мире пандемия коронавируса, поэтому освободилось много времени.

Рэпер отметил, что следит за каждым движением и улыбкой своей дочери Эстель. По его словам, это просто какая-то фантастика. Он отметил, что губки и носик у ребенка, как у его супруги.

«И волос у нее с рождения было чуть больше, чем у меня. Жена все делает сама, без няни. Сестра ее живет неподалеку, моя мама тоже». Рэпер ST

Музыкант добавил, что дочка пока в основном спит и ест. Счастливые родители не забывают выводить ее на прогулку. Также он сказал, что малышка может подолгу лежать и смотреть на своих родителей, не издавая звуков. Ему порой кажется, что она уже все понимает, просто пока не может рассказать и объяснить все близким, сообщает «СтарХит».