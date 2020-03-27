Кулинарный карантин: Михайловская вслед за Навкой испекла дома печенье

К этому процессу Анна и Татьяна привлекли своих детей.

31-летняя Анна Михайловская, как и другие знаменитости, среди которых Ирина Дубцова, певица Алсу, Яна Рудковская, Гела Месхи и Анастасия Шубская, не пренебрегает мерами предосторожности.

И до карантина, вызванного пандемией коронавируса, актриса старалась как можно больше времени уделять единственному сыну Мирославу. В июле малышу исполнится пять лет. Находясь дома, вместе с крохой знаменитость испекла печенье, поделившись в микроблоге фотоотчётом своего времяпрепровождения.

«Многие сейчас уехали за город. И мы не исключение!» — отметила Михайловская, обращаясь к поклонникам.

Как выяснилось, актриса из сериала «Молодежка» вместе с сынишкой решила покинуть мегаполис из-за распространения коронавируса.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, азы кулинарии под неусыпным контролем звездной мамы постигает и пятилетняя Надежда Пескова. На карантине Татьяна Навка вместе с дочкой испекла шоколадное печенье ручной работы, позволив наследнице раскатать тесто с помощью скалки.

«И время занять можно, и домашнее поесть! Вся семья при деле», — добавила фигуристка.

Как и Анна Михайловская, олимпийская чемпионка в танцах на льду старается избегать мест с большим скоплением людей. Актриса из сериала «Молодежка», воспользовавшись поездкой на природу, вместе с Мирославом гуляет в лесу, дыша свежим воздухом.