«Сохраняю силы для собственной панихиды»: Ширвиндт объяснил, почему не ходит на похороны

Как отметил легендарный режиссер и актер, он уже давно охладел к кладбищам.

Режиссер Театра сатиры Александр Ширвиндт, который заявил, что в недалеком будущем покинет свой пост, признался, что в последнее время из жизни ушли сразу несколько близких ему людей. Один из них — режиссер Театра Ленком Марк Захаров, смерть которого стала для него большим ударом. Они дружили при жизни.

Ширвиндт вспомнил похороны в 2008 году своего друга Александра Абдулова. Тогда к нему подошел как раз Марк Захаров и шепнул, что в «небесной счетной палате сбились с графика».

Как отметил Ширвиндт, сейчас, судя по всему, там опомнились. Возможно, как он отметил, кого-то уволили из апостолов и возрастной график наладился. По его словам, ему просто не хватает сил и слез хоронить близких ему людей, сообщает «АиФ».