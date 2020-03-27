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«Сохраняю силы для собственной панихиды»: Ширвиндт объяснил, почему не ходит на похороны

Как отметил легендарный режиссер и актер, он уже давно охладел к кладбищам.

«Сохраняю силы для собственной панихиды»: Ширвиндт объяснил, почему не ходит на похороны
Ширвиндт объяснил, почему не ходит на похороны/http://globallookpress.com/

Режиссер Театра сатиры Александр Ширвиндт, который заявил, что в недалеком будущем покинет свой пост, признался, что в последнее время из жизни ушли сразу несколько близких ему людей. Один из них — режиссер Театра Ленком Марк Захаров, смерть которого стала для него большим ударом. Они дружили при жизни.

Ширвиндт вспомнил похороны в 2008 году своего друга Александра Абдулова. Тогда к нему подошел как раз Марк Захаров и шепнул, что в «небесной счетной палате сбились с графика».

Как отметил Ширвиндт, сейчас, судя по всему, там опомнились. Возможно, как он отметил, кого-то уволили из апостолов и возрастной график наладился. По его словам, ему просто не хватает сил и слез хоронить близких ему людей, сообщает «АиФ».

«Когда меня спрашивают: «Почему вас не видно было на прощании с Х?» — я отвечаю: «Во-первых, я охладел к кладбищам, а во-вторых, сохраняю силы для собственной панихиды».

Александр Ширвиндт

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