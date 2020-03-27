«Поеду в Сибирь, на лесоповал»: Ширвиндт рассказал, чем займется после ухода из Театра сатиры

Легендарный худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, который недавно заявил, что покинет свой пост в недалеком будущем, заявил, что в его детище нет престолонаследия. Никакого питомника или питомца не существует. Худруки, как он выразился, в зоопарках и оранжереях не растут.

«Сейчас очень модно после 80 лет осваивать новые профессии. Поеду в Сибирь, на лесоповал. Собственноручно сооружу для себя чего-нибудь деревянное». Александр Ширвиндт

Как добавил Александр Ширвиндт, в России достаточно хитрый народ. Примерно такой же собрался и в его театре. Сейчас идет много разговор и полемики, кто придет на его место. Он не видит в общем-то в этом ничего плохого.

В то же время, когда, как он выразился, петух подкрадывается, чтобы клюнуть, то все полемизирующие настораживаются. Они начинают задавать друг другу вопросы, что будет дальше, как изменится жизнь театра после ухода на заслуженный отдых руководителя, который занимает свой пост с 2000 года. После этого градус негодования в их речах начинает снижаться, сообщает «АиФ».