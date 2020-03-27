В знак благодарности: дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма аплодировали медработникам

К своим 38 годам невестка ныне покойной принцессы Дианы — Кейт Миддлтон — подарила монаршей семье троих наследников. Так, в июле 2013 года герцогиня Кембриджская родила первенца — сына Джорджа Александра Луи. Этим летом мальчику исполнится семь лет.

Спустя два года после первых родов возлюбленная принца Уильяма во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь Шарлотта Елизавета Диана. Весной кроха отпразднует свое пятилетие. Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился на свет в апреле 2018 года. Маленькому Луи Артуру Чарльзу исполнится два года.

Несмотря на юный возраст, наследники Кейт Миддлтон и принца Уильяма приняли участие во флешмобе в поддержку медработников. Соответствующее отчетное видео с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в Instagram.

Правнуки Елизаветы II аплодировали врачам, волонтерам, медсестрам и другим сотрудникам медслужб, которые «работают не покладая рук, чтобы помочь больным коронавирусом».

К слову, во флешмобе принимали участие и другие медийные персоны. Так, 45-летняя певица и модель Виктория Бекхэм на личной страничке микроблога поделилась видеороликом, запечатлев мужа Дэвида и их детей — восьмилетнюю Харпер, пятнадцатилетнего Круза и шестнадцатилетнего Ромео, которые благодарили медработников так же, как это делали дети Кейт Миддлтон, — аплодисментами.