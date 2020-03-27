Внук Инны Макаровой объяснил, почему не придет на похороны легендарной бабушки

Звезда картины «Девчата» умерла несколько дней назад на 94-м году жизни.

Внук звезды картины «Девчата» Инны Макаровой композитор Иван Бурляев заявил, что не сможет попрощаться со своей легендарной бабушкой. Ее похороны пройдут 28 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

По словам Бурляева, чуть больше недели назад он вернулся из Испании и сейчас находится на карантине. Из дома он имеет право выйти только 31 марта. Похороны никто из-за него переносить не будет. Сам он не хочет рисковать здоровьем людей, хотя прошло уже чуть больше недели после его возвращения из Испании и чувствует он себя прекрасно.

«Я не могу нарушить правила даже просто с точки зрения личной ответственности перед обществом. И не существует никаких исключений и особых разрешений. Каждый ответственен за каждого. Я не могу рисковать другими людьми». Иван Бурляев

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В то же время Бурляев уверен, что с Инной Макаровой поклонники ее творчества попрощаются, как и положено это делать с легендами советского кинематографа. Он подчеркнул, что его бабушка этого заслуживает, сообщает «МК».