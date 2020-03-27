Опасность коронавируса: в США пришлось уничтожить продукты на 35 тысяч долларов

Эпидемия коронавируса активно распространяется по планете и вызывает все больше паники среди людей. К сожалению, далеко не все понимают, как нужно вести себя в такое неспокойное время. А некоторые как будто нарочно стараются спровоцировать окружающих на агрессию и ведут себя неподобающе. Подобный случай произошел в одном из продуктовых магазинов в Пенсильвании.

Женщина по непонятным причинам ходила между стеллажей с продуктами и кашляла на все подряд. Все происходило в одном из супермаркетов сети Gerrity’s, сообщает издание BGR.

Наказание последовало незамедлительно, нарушительницу тут же вывели на улицу и вызвали полицию, которая тут же забрала женщину в участок. Пока не известно, была ли нарушительница больна коронавирусом.

Однако владельцам магазина от этого не легче, было принято решение уничтожить партию продуктов стоимостью более чем в 35 тысяч долларов.